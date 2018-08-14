İzmir'de rehabilite edilen çocuklar okul tadilatı yaptı

İzmir Seferihisar Mehlika Ribnikar Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) koruma altındaki çocukların "yaz tatilinde bir okulun tadilatını yapalım" önerisi üzerine "Sorunlu olma sorumlu ol" adı verilen bir proje hazırladı.

Çalışma kapsamında ilk olarak onarımı yapılacak Seferihisar Düzce Anaokulu ve İlkokulu'nun ihtiyaçları belirlendi.

11-18 yaş arası 17 çocuk okulun onarımını yaptı

Bunun üzerine yaşları 11 ile 18 arasında değişen 17 çocuk, okulda tadilat yapmak için kolları sıvadı. Çocuklar, eğlenceli geçen çalışmalarda boya, bakım, sıraların tadilatı ve oyun parkının boyanması gibi okulun birçok onarımı yaptı.

Yaklaşık 15 gün süren çalışmalar sonrası çocuklar, baştan aşağı yeniledikleri okulu yeni öğretim ve eğitim yılına hazırladı.

"Projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadık"

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Nesim Tanğlay projenin, kendileri ve rehabilitasyonu yapılan çocuklar açısından önemli olduğunu, bunu hayata geçirmenin mutlu gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çalışmanın, rehabilite edilen çocuklar ve kırsalda eğitim gören öğrenciler açısından birçok kazanım sağlandığını belirten Tanğlay, şunları anlattı:

"Çocuklarımız doğrudan sosyal hayatın içerisine katıldılar ve ilk kez toplum kaynaklarını kullanarak, toplum yararına bir çalışmaya imza attılar. Bu çalışma onların iyi ve olumlu yönlerini görmeleri açısından bir fırsat oldu. Ayrıca rehabilitasyon süreciyle topluma kazandırıldıklarını ve üretken olarak yaşamda yer alabildiklerini gösterdiler. Onarım sırasında bazı çocukların el becelerini keşfettik ve buna göre bir yönlendirme yapacağız."

"Çocuklarımızın ruhunu tamir ettik"

Merkezin müdürü Orkunt Akkaya da, çocukların çalışmalara çok istekli katıldığını söyledi.

"Okulu tadilattan geçirdik ama sevindiğimiz şey koruma altında kalan çocuklarımızın ruhunu boyadık, ruhunu tamir ettik bizi gururlandıran nokta bu. Merkezdeki 17 çocuğun hepsi çalışmalara katıldı."

"Okulun yeni halini görünce çok mutlu olduk"

Rehabilite edilen çocuklardan S.O. ise, onarım çalışmaları tamamlanıp okulun yeni halini gördükçe yaptıkları işin ne kadar güzel olduğunu fark ettiğini anlattı.

"Okulun yeni halini görünce çok mutlu olduk. Küçük kardeşlerimizi sevindirdiysek ne mutlu bize."

Çocuklardan R.U. da çalışmalar sırasında güzel vakit geçirdiklerini, öğrenci kardeşlerine yardım ettikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

"Öğrencilerimiz çok mutlu olacak"

Düzce İlkokulu öğretmenlerinden Leyla Arabacı, okulun eksikliklerinin giderildiğini belirtti.

"Öğrencilerimiz yenilenmiş okullarını gördüğünde çok mutlu olacaklar. Böyle bir projede çocukların olması beni çok mutlu etti."

Kaynak: AA