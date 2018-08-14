Van'da engelli vatandaşlar piknikte buluştu

Van'da İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde kalan engelli ve özel gereksinimli bireyler, piknikte buluştu.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk'ün katıldığı piknik, Edremit Yeşil Vadi'de yapıldı.

Yemek ikramından sonra halay çeken engelli vatandaşlar, farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Piknik boyunca tüm misafirlerle yakından ilgilenerek onlarla halay çeken Kaymakam Öztürk, bu tür organizasyonların engelli ve özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: AA