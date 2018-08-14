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Özel çocuklar için tekne turu düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı özel çocuklar ve aileleri için özel tekne turu düzenledi. Tekne turunda, çocuklar aileleriyle birlikte eğlendi.

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Özel çocuklar için tekne turu düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi Adalya VakfI özel çocuklarla, ailelerinin yaz tatilini keyifli ve verimli hale getirmek için özel etkinlikler düzenliyor.

Engelsiz kafe dışında özel çocukların, sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan, “Özel çocuklarımıza, gereksinim duydukları becerileri kazanmaları için yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

Özel tekne turuna özel çocuklar ve ailelerinden oluşan 100 kişilik bir grup katıldı.

Özel çocuklar ve aileleri, tekne turunda keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa Belediyesi, antalya, adalya vakfı
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