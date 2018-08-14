Koltuk değneğiyle 20 yıldır çobanlık yapıyor

Batman Beşpınar Köyü kırsalında hayvanlarını otlatırken bastığı mayının infilak etmesi sonucu bir bacağını kaybeden Nahmet Tan, 20 yıldır tek bacakla çobanlık yaparak geçimini sağlıyor.

20 yaşında sağ bacağı kesildi

Babasıyla koyun otlatarak çobanlığa başlayan Nahmet Tan, 20 yaşındayken köyün kırsalında teröristlerce araziye yerleştirilen mayına basması sonucu yaralandı.

Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, sonrasında da Diyarbakır'a sevk edilen Tan'ın ameliyatla sağ bacağı kesildi.

Hastanede bir aylık tedavi sürecinin ardından köyüne dönen ve koltuk değneğiyle yürüyebilen Nahmet Tan, babasından devraldığı mesleğini sürdürmeye devam etti.

"Çocuklarıma çobanlık yaparak bakıyorum"

İlk zamanlarda zorluk çekse de "hayat arkadaşı" dediği koltuk değneğiyle ayakta durmayı başaran Nahmet Tan, 15 yıldır yaz döneminde Bitlis'in Güroymak ilçesine Bağlı Çıtak köyü yaylasına geliyor.

Tan, her gün yaylalarda koyun otlatıyor, süt sağarak kadınlara yardım ediyor.

"Koyunlardan başka gelirimiz yok"

Nahmet Tan, tüm ailesinin hayvancılıkla uğraştığını, her yıl yaylalara çıktıklarını söyledi.

"20 yıl önce her gün olduğu gibi hayvanları otlatmaya götürdüm. Dağda mayına bastım. Sesi duyan arkadaşlarım beni Batman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oradan da Diyarbakır'a sevk edildim. Ayağımı kaybettim. Köye döndüğümde bir süre hayvanların içine giremedim ancak çobanlığı bırakamadığım için yaylaya döndüm. Tek ayağım olmasına rağmen çobanlığa devam ettim. Koyunlardan başka gelirimiz yok. Ben de mecburen gelip yaylada çobanlık yapıyorum. Çok zor oluyor. Çadırların olduğu yerden eşekle üç kilometre yol gelip koyunlarımı sağıyorum. Gündüz hayvanlara bakıyorum, akşam çadıra dönüyorum. Çok zor bir hayat. "

Yaz aylarında hayvan beslemenin daha kolay olduğunu belirten Tan, kışın yaylaya çıkamadıkları için gün boyunca hayvanların yemi ve suyuyla ilgilenmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Engelli maaşı alıyor

Tan, çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu, çocuklarını da çobanlıktan kazandığı parayla büyüttüğünü ifade ederek, "3 ayda bir engelli maaşı alıyorum. Benim 9 çocuğum var. Buradan elde ettiğim gelirle çocuklarımı büyütüyorum. Çocuklarımdan ikisi ortaokulu bitirdikten sonra bıraktılar. Başka gelirim yok. Okutamıyorum" dedi.

Kaynak: AA