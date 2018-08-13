Orman işçileri yangınlara havadan ve karadan hızla müdahale ediyor

Hava sıcaklarının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde çok sayıda orman yangını çıkmaya başladı. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangınlara havadan ve karadan hızla müdahale edildi.

"Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri, zorlu arazi koşullarına rağmen riskli yangınların yayılmaması için var güçleriyle çalışıyor. Fedakarlıklarıyla dikkat çeken işçiler, yemek ihtiyaçlarını dahi yangın bölgesinde gideriyor.

Şu ana kadar 120 hektarlık alan zarar gördü

Yangın söndürme çalışmalarını genellikle havadan denetleyen ve yer ekiplerini riskli bölgelere yönlendiren Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Muğla ve Aydın bölgelerinde sezon boyu 200 civarında yangın çıktığını, bu yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 120 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Muğla Bölgesi'nde hazırda 4 helikopter ve 2 uçak olduğunu belirten Çelik, "Uçaklar altı ton, helikopterlerimiz ise iki buçuk ton su atıyor. Yangınlara müdahale eden 94 adet arazöz, 33 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı ile bin 440 civarında personel var. Her an yangının başındayız" dedi.

"İnsanlar her yerde piknik ateşi yakmasın"

Bölgenin zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Mehmet Çelik, şunları anlattı:

"Bu dönem oldukça riskli. Sıcakların 42 dereceyi bulacağı bilgisini aldık. Rüzgar olmazsa herhangi bir korkumuz yok. İnşallah rüzgarsız günlerimiz olur. Nemin düşmesi bizim için ciddi bir risk teşkil ediyor. İnsanların daha çok dikkat etmelerini istiyorum. Her yerde ateş, piknik ateşi yakmasınlar. Hem bizi hem de kendilerini zor durumda bırakmasınlar. Ülkemizin kaynaklarının heba olmasını istemiyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz."

"Zor şartlarda çalışmaya alışkınız"

Mehmet çelik, orman teşkilatının her zaman göreve hazır olduğunu belirtti.

"Orman teşkilatımız zor şartlarda çalışmaya alışkın. İşçimiz, memurumuz hepimiz bu şekilde çalışmaya alışkınız. Bazen uyumadan yangına müdahale eden arkadaşlarımız oluyor. Duş alma fırsatı bile olmadan çalışan arkadaşlarımız var. Bu böyle, başka şansımız yok. Yangını bırakıp gitme şansımız hiç yok. Özel ihtiyaçlarımızı ikinci hatta üçüncü planlara bırakıyoruz.

Biz bu iş için varız. Ormanlar bizim servetimiz, milletimizin bize emaneti. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. 'Alev savaşçıları' fedakarca çalışıyor."

Kaynak: AA