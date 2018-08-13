Şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

Batman'da 2006 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu gazi, 2016 yılında da Şırnak'ta çukur kazan, patlayıcı tuzaklayan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Cemil Turan'ın oğlu Emre İhsan Turan'a 11. yaş günü dolayısıyla sürpriz doğum günü partisi yapıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi ve şehidin meslektaşlarınca düzenlenen doğum günü kutlaması kapsamında, Türk bayrakları ile donatılan askeri araç ile evinden alınan 11 yaşındaki Emre İhsan Turan, annesi Ümran Turan, ablası Cemre Turan ve kardeşi Nazenin Turan ile arkadaşları motosikletli polis eskortu eşliğinde şehir turu yaptı.

Turun ardından kutlamanın yapılacağı kafeteryaya gelen Turan, ailesi ve arkadaşlarıyla kendisi için hazırlanan 11. yaş günü pastasını kesti.

Kutlamaya katılan Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Muhabere Albay Hamit Bal da doğum gününü kutladıkları Turan'a çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Turan ve arkadaşları davul, zurna eşliğinde halay çekti.

Turan, ilk defa doğum günü pastası kestiğini belirterek, organizasyondan dolayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yetkililerine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Anne Ümran Turan, oğlu için düzenlenen doğum günü kutlamasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Eşim sürekli görevde olduğu için çocuğuna doğum günü yapma fırsatı olmuyordu. Bu oğlumuzun kutladığımız ilk doğum günü." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da şehit uzman çavuşun emanetine sahip çıkmak, bu mutlu günlerinde onların yanında olmak istediklerini söyledi.

Şehit Turan'ın Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gazi olmasına rağmen vatan sevdasından vazgeçmediğini, iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğünü anlatan Pekacar, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaralanmasına rağmen, 'Vatanımın her köşesinde hainler cirit atarken evde oturmak kanıma dokunur' diyerek askerlik görevini icra etmeye devam eden ancak 2016'da Bingölde görevliyken Şırnak'a geçici görevle gönderilen Turan, çukur kazan örgüt mensuplarına yönelik operasyonda 20 Mart 2016'da şehit oldu. Biz de kardeşimizin emanetinin doğum gününü kutladık."

Nice vatan evladının bu ülke, ezan ve bayrak için babalarını toprağa verdiğini dile getiren Pekacar, "O yüzden lütfen çocukları sevin, yetim çocukları daha çok sevin ama şehit çocuklarını en çok sevin. Çünkü şehit çocuklarının 'Baba' diye sarılabilecekleri bir mezar taşından ve devletten başka hiç kimseleri yok." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA