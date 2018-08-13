İlerleyen yaşı buz pateni tutkusunu engellemiyor

İstanbul'da yaşayan 68 yaşındaki Hasan Günay, buz pateni branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle başarısını taçlandırıyor.

Binbaşı rütbesinden emekli olduktan sonra birçok şirkette üst düzey yöneticilik yapan, şimdiyse serbest meslekle uğraşan Hasan Günay, televizyon kanalındaki buz pateni yarışmalarını izleyen annesinin teşvikiyle bu spora başladı.

İlk kez bir alışveriş merkezindeki buz pistine giderek deneme yapan ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle yeterince zaman ayıramayan Günay, 2007 yılında Kocaeli'deki bir buz pistinde yine deneme amaçlı kaydı.

53 yaşında başladığı bu spor branşında kendisini geliştiren Hasan Günay, büyük keyif aldığı buz pateni ile profesyonel anlamda 10 yıldır ilgileniyor.

Birçok derecesi var

Kaymaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi'nde devam eden Günay'ın, Türkiye Buz Paneti Federasyonluğu bünyesinde 2017'de Yetişkinler Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, Almanya Paten Birliği'nin düzenlediği Uluslararası Yetişkin Buz Pateni Yarışması'nda üçüncülük ve Macaristan Ulusal Buz Pateni Federasyonu'nca 7-8 Nisan'da 2018'de Avas Cup'ta ikincilik dereceleri bulunuyor.

Son bir yıldır Çek hocası Jan Wesley ile çalışmalara devam eden Günay, haftanın 4 günü antrenman yapıyor.

Gelecek yıl Almanya'da yapılacak yarışmada birinciliği hedefleyen Günay, bu yarışmada Samanyolu şarkısı eşliğinde kaymayı planlıyor.

"Çok zor bir spor değil"

Branşında başarılı olmaya çalıştığını söyleyen Günay, "Yaşı hiçbir zaman sorun etmiyorum. Serbest meslek ile uğraşıyorum. Hafta içi öğle saatlerinde antrenman yapabiliyorum. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri işimin başında oluyorum" dedi.

Buz pateninde ilk etapta denge sorunu yaşanabildiğini anlatan Hasan Günay, şunları konuştu:

"Hocanın nezaretinde her hareketi yaparsanız, hareketler arka arkaya geliyor. Bu sporu yapacak kişilerin mutlaka bir hoca ile çalışması lazım. Tek başına olursa olmaz. Çünkü hoca bir hareketi yaptırıyor, sonra onu bir başka harekete bağlıyor. Uzun süre çalışmak icap ediyor. Her şeyden önce nankör bir spor değil. Çok da zor bir spor değil. Tutkuyla yapılan bir spor. Müzikle bu sporu birleştiriyorsunuz, zevk tarafı çok fazla.”

Buz pateni dışında basketbol ve futbol oynadığını da belirten Günay, haftanın 2 günü 10 kilometre bisiklete bindiğini söyledi.

"Performansını sağlığına borçlu"

Doğru beslenmenin sağlığına ve performansına katkısı olduğunu vurgulayan Günay, "Sabah kahvaltıda mutlaka kuru yemiş olarak fındık, fıstık, üzüm, erik tüketiyorum. Haftada bir veya iki defa yumurta yiyorum. Yıllardır çayı şekersiz içiyorum. Peynir çeşitlerini bol bol tüketiyorum, ardından bir muz, ananas ya da elma yiyorum. Öğleden sonra et tüketiyorum. Akşam saatinde süt ve yoğurtla günü kapatıyorum. Erken yatmaya özen gösteriyorum" dedi.

İleri yaşta olması nedeniyle hocası Jan Wesley'in ilk etapta çekindiğini, bu nedenle çalışmalara yavaş yavaş başladığını anlatan Günay, şöyle konuştu:

"Şu anda performansımı iyi buluyor ve memnun. Buz pateninde zor hareketler var. Herhalde 4 ay sonra bu hareketleri yapmaya başlayacak. Hocam ile aramızda güzel bir diyalog oldu, yıldızlarımız birbirini çok iyi tuttu."

Kaynak: AA