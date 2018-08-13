Suriyeli küçük Leyan Türkiye'de duyma yetisine kavuştu

Suriye'deki iç savaş öncesi Halep'te yaşayan 6 yaşındaki Leyan Tame, savaşın acımasız yüzüyle erken tanışan binlerce çocuktan biri.

Bomba sesi nedeniyle duyma yetisini kaybetti

Tame, henüz 2 yaşındayken rejim güçlerinin hava saldırısında komşularının evine isabet eden bombanın sesi nedeniyle duyma yetisini büyük oranda kaybetti.

Düzenlenen saldırılar sonucu ülkeden ayrılmaya karar veren Tame ailesi, kızlarının işitme yetisini kaybettiğinden habersiz zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye sığınarak Osmaniye'de yaşamaya başladı.

Türkiye'de takılan işitme cihazı ile yeniden duymaya başladı

Kızlarının olaylara tepkisiz kalmasının yaşadıkları bombalı saldırının psikolojik etkisinden kaynaklandığını düşünen aile, kız çocuğunun 4 ay önce bir aracın kendisine çaldığı kornaya tepki vermediğini fark ederek, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na yardım talebinde bulundu.

Yapılan tetkiklerin ardından yetkililerce temin edilen işitme cihazı ile küçük Leyan, yeniden duymaya başladı.

Leyan'ın annesi Gaysa Samiz, kızına seslendiğinde yıllar sonra tepki vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ve heyecanlandırdığını söyledi.

"Her şeyimizi kaybettik, Türkiye'ye sığınmaya karar verdik"

İç savaşın başlamasıyla hayatlarının alt üst olduğunu ancak tüm olumsuzluklara rağmen 4 yıl ülkesini terk etmediğini anlatan Samiz, komşunun evine isabet eden bombanın patlaması sonucu her şeylerini kaybettiklerini ve Türkiye'ye sığınmaya karar verdiklerini dile getirdi.

"Bomba geldi hiçbir şey görünmüyordu kızıma seslendim ama beni duymuyor, öyle bakıyordu. İnsanlar 'Ne oldu?' diye geldiler ve kapıyı zorla açıp bizi çıkardılar. Leyan sadece ağlıyordu. O zaman kulağına ne oldu anlamadım. Leyan'ı çağırıyorum ama duymuyor hatta konuşmakta zorlanıyor, sadece 'Anne' diyebiliyordu. Savaş devam ediyordu, 'Bizim Türkiye'ye gitmemiz lazım.' dedik çünkü hayat her gün kötü oluyordu. Yatmak, içmek, yemek, gitmek yok, çocuklar her zaman korkuyordu, hiçbir şeyimiz kalmamıştı sonra tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye geldik."

"Leyan'ın diğer çocuklardan farklı olduğunu hissettim"

Türkiye'ye geldikten bir yıl sonra Leyan'ın diğer çocuklardan farklı olduğunu hissettiğini belirten Samiz, şunları anlattı:

"Fark ettim ki başka çocuklar gibi benim kızım iyi konuşmuyor, iyi duymuyor o zaman ağladım. Bir gün onları parka götürüyordum, araba geldi kornaya basıyor, kızım hiç tepki göstermiyor o zaman gerçekten anladım ki Leyan diğer çocuklar gibi değil. Sonra yardım için araştırma yaptık ve İHH'ye ulaştık. Şu anda cihaz takıldı. Çok mutluyum. Benim kızım da artık herkes gibi iyi duyacak ve okula gidecek."

"Rabbim Türkiye'den razı olsun"

Baba Wail Tame de, kızı için yapılan fedakarlıklardan dolayı emeği geçenlere minnet duyduklarını belirtti.

"Savaşın ortasında bizlere kucak açtılar. Burada bize çok yardim ettiler. Rabb'im Türkiye'den razı olsun."

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Sağlık Birimi Sorumlusu Muhammed Ceyhan ise, ailenin talebi üzerine Leyan'ın tedavi sürecini başlattıklarını ve yapılan testlerle tetkikler sonucu duyma yetisinin cihazla tekrar kazandırıldığını söyledi.

Odyometrist Zeynep İlimbey de, Leyan'ın kendilerine geldiğinde sesleri uğultu şeklinde ve çok az duyduğunu belirterek, takılan işitme cihazı ile bundan sonra sesleri normal duyacağını ve herkes gibi kelimeleri telaffuz etmeye başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA