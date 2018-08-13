"Göbeklitepe çiftçisi" bölgede turizmin canlanmasından memnun

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, bölgeye yakın yerde sebze-meyve yetiştiren çiftçilere de umut oldu.

Temmuz'da Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil edildi

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, Temmuz ayında düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil edilmişti.

Göbeklitepe'nin UNESCO'nun listesine alınması Şanlıurfa'da tüm çevrelerce sevinçle karşılanırken, bu durum bölgedeki sebze ve meyve çiftçisine de umut oldu.

Sebze-meyve satıcıları yabancı turisti bekliyor

Ören yerine giden güzergahtaki tarlalarda ürettikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünleri taze olarak yolun kenarındaki tezgahlarında satan vatandaşlar da özellikle Göbeklitepe'ye gelecek yabancı turisti bekliyor.

Kalıcı olarak Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmesi turizm sektörünü kısa sürede hareketlendiren Göbeklitepe Ören Yeri'ne giden yerli ve yabancı ziyaretçilerin, yol boyunca dizili tezgahlardan taze ve doğal sebze, meyve alma imkanı var.

"Turistler ürünleri beğeniyor"

Bölgede ailesiyle 40 dönümlük sulu tarlada domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, kabak yetiştiren çiftçilerden Yılmaz Hicri, Göbeklitepe'nin miras listesine girmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yıllardır burada çiftçilik yaptıklarını ve bu yıl artan turist sayısıyla işlerinin daha iyiye gittiğini belirten Yılmaz Hicri, şunları anlattı:

"Burada doğal olarak birçok sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Önceden ürünleri merkezdeki hal pazarına götürüp satıyorduk. Ama son yıllarda bölgenin hareketlenmesi üzerine domates, biber, patlıcan, karpuz gibi ürünleri burada sergilemeye başladık. Allah'a şükür işlerimiz çok iyi.

Göbeklitepe UNESCO'ya girdi, daha çok yabancı turist gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra daha yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Kasım ayına kadar üretim sezonu devam eder, o zamana kadar özellikle yabancı turistleri bekliyoruz. Şimdi hafta sonları aşırı bir yoğunluk oluyor. Ürünlerimiz organik olduğu için turistler beğeniyor ve ilgi gösteriyorlar."

Kaynak: AA