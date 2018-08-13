Ormandaki kulübesinde 30 yıldır tek başına yaşıyor

Bursa Büyükorhan Düğüncüler Köyü'nde 1943 yılında dünyaya gelen Ahmet Softa, askere gidene kadar köyde babasının yanında çobanlık yaptı.

Ormanın içinde kendine küçük bir kulübe yaptı

Askerdeyken babası ölen Softa, askerlik bittikten sonra köyüne döndü. İlerleyen yıllarda nişanlanan Softa, nişan bozulunca hayata küstü.

Diğer 5 kardeşi evlenip hayatlarını kurunca tek başına kaldı. Ahmet Softa, 30 yıl önce köyden uzaklaşmaya karar verip, ormanın içinde kendine küçük bir kulübe yaptı ve burada tek başına yaşamaya başladı.

Teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor

Kulübesinin etrafına sebze ve bakliyat eken Ahmet Softa, teknolojiden uzak bir hayat sürüyor. Emekli maaşı ve bakacak kimsesi olmayan Softa, 75 yaşında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kulübesinden cuma günleri cuma namazına gitmek için çıkan ve en yakın köye 2 saat yürüyen Ahmet Softa, buradan da bir haftalık ekmeğini alıyor. Hiç evlenmediği için çocuğu da olmayan yaşlı adamın bakacak kimsesi de yok.

Tek geliri devletin verdiği maaş

Yazın ektiği bakliyat ve sebzeleri kurutan, kışınsa yiyen Ahmet Softa, kendi yemeğini de kendi yapıyor. Yaşlı adamın tek geliri ise devletin verdiği fakirlik aylığı.

Bakacak kimsesi olmadığı için 30 yıldır tek başına hayatını idame ettiren Ahmet Softa, şunları söyledi:

"Kendime eş bulamadığım için hiç evlenemedim. Bir defa nişanlandım, ondan da ayrıldım. Dağda yaşamak zor, ama yapacak başka bir şeyim yok. Kardeşlerim var, ama onların bana faydası yok. Kulübemde 30 yıldır tek başına yaşıyorum. Kulübemin etrafını işleyerek buraya sebze ve bakliyat ekiyorum. Sadece cuma günleri an yakın köye 2 saat yürüyerek gidiyor, namazımı kılıp bir haftalık ekmeğimi alıyorum."

Kaynak: İHA