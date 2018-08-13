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Kampçılar ve doğaseverler Karagöl'e akın ediyor

Ankara Çubuk'un simgesi konumunda olan Kavak ve Yıldırım dağlarının eteğinde yer alan tabiat parkı Karagöl, doğaseverlerin ve kampçıların uğrak mekanı oldu.

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Kampçılar ve doğaseverler Karagöle akın ediyor

Ankara Çubuk Karagöl Ağustos ayının ortasında bile serin havasıyla dikkat çekiyor. Özellikle sıcaktan bunalan başkentliler bölgeye akın ediyor.

Kavak ve Yıldırım dağlarının eteğindeki krater gölü

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteğinin krater gölü Karagöl’ün her iki tarafı çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve dağ kavağı ağaçları ile çevrili.

Ne zaman oluştuğu kesin olarak bilinmeyen bin 522 rakımlı Karagöl, doğal güzelliğinin yanı sıra yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, kırmızı ve kahverenginin ağırlıklı olduğu renklerin bin bir tonunu barındırıyor.

Doğaseverlerin uğrak yeri

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki göl, eşsiz manzarası ve serin havasıyla özellikle hafta sonları doğaseverlerin ve şehrin gürültüsü ile sıcak havadan bunalanların uğrak yeri oluyor.

Piknik yaparak haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atmaya çalışan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı ve videolar çekerek sosyal medyada da paylaşıyor.  

Öğrenciler Karagöl’de televizyon, telefon ve internetten uzak kamp kurdu

Ankara Şehir ve Medeniyetleri Derneği tarafından organize edilen kamp organizasyonuna ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 30 öğrenci katıldı. Öğrenciler televizyon, internet ve telefondan uzak 3 gün Karagöl'de kamp kurarak doğayla baş başa gönüllerince eğlendi. Kampta spor yapan, matrak oynayan öğrenciler, ateş yakarak bir taraftan yemeklerini pişirdi, bir taraftan da ısınmaya çalıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: karagöl, kamp, Doğa, çubuk, ankara, öğrenci
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