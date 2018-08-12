Bodrum'da "Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen "TR Classic Cars" isimli grup üyeleri Bodrum Turgutreis Mahallesi Atatürk Meydanı'nda "Klasik Otomobil Festivali" düzenledi.

Etkinliğe, Muğla'nın yanı sıra farklı illerden yerli ve ithal klasik araç sahipleri katıldı.

Grubun kurucularından Ozan Aydın, etkinliğin klasik otomobil sahiplerini bir araya getirmeyi ve birbirlerine destek olmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.

"Araçlardan en eskisi 1951, en yenisi 1975 model"

Aydın, etkinlikte 70 aracın yer aldığını belirtti.

"Özel yapım araçlar da var. Türkiye'de bulunan nadir otomobillerin bir parçası Bodrum'da toplandı. Burada bulunan araçlardan en eskisi 1951, en yenisi ise 1975 model."

"30 senedir klasik araç kullanıyorum"

Etkinliğe, klasik araç tutkunu sinema ve dizi oyuncusu Erkan Can da katıldı.

Can, 30 senedir klasik araç kullandığını söyledi.

"Araba benim için büro gibi, ev gibi. Ben arabaya binince tedavi oluyorum, rahatlıyorum. Onunla iki tur atsam bana yetiyor."

Festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi

Festivalde otomobili "en gözde araç" seçilen Onur Kuruçaylı ise oto boyama işi yaptığını, eski model aracını 57 günlük bir çalışmada "Airbrush" yöntemini de kullanarak farklı bir tasarımla boyadığını belirtti.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalde, ziyaretçiler klasik otomobillerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA