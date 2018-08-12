Osmaneli'de şeftali ve üzüm bereketi yaşanıyor

Bilecik Osmaneli'ne bağlı köylerin uygun toprak yapısı ve iklimi çiftçiyi şeftaliye yönlendirirken, kalitesi, tadı ve aromasıyla Bursa şeftalisiyle rekabet edecek hale geldi.

Osmaneli'de üretilen şeftalinin bir kısmı ihraç edilirken, büyük çoğunluğu Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki illerde tüketiliyor.

Bağ alanının önemli ölçüde artacağı öngörülüyor

Bilecik genelinde yeniden bağcılık kültürü oluşmaya başlarken, Osmaneli ilçelerindeki köylerde eğilimin devam etmesi durumunda önümüzdeki yıllarda bağ alanının önemli ölçüde artacağı belirtiliyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, 2002 yılında bin 200 dekar alanda yetiştirilen şeftalinin son yıllarda üretiminin arttığını söyledi.

"Hasat edilen şeftali hem içpiyasaya sunuluyor hem ihraç ediliyor"

Ünver, bölgede boy boy şeftali fidanı dikimi yapıldığını ve hasadının başladığını anlattı.

''Şeftalilerimizin kalitesi, tadı ve aroması güzel. Aşağı yukarı 1-2 lira arasında kalitesine göre değişiyor. İstanbul, Adapazarı, İzmit, Bolu, Düzce ve Zonguldak gibi yerlere gönderiliyor. Bursa'nın şeftalisi eskiden meşhurdu. Bursa deyince akla şeftali gelirdi ama şimdi şeftali deyince Osmaneli akıllara geliyor. Tahmini 12 bin ton civarında üretiliyor. Hasat edilen şeftaliler hem ihracat hem de iç piyasaya sunulmak üzere soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.''

"Michele Palieri" üzüm çeşidi yetiştiriliyor

Ünver ayrıca, kentte bağcılık kültürünün oluşmaya başladığını ve bağcılıkta iddialı olduklarını, kaliteli ve çok tutulan Michele Palieri üzüm çeşidini yetiştirdiklerini söyledi.

Şeftali ve üzüm yetiştiricisi Halil Öztürk de bölgenin iklim ve mevsimsel olarak her türlü meyve ve sebzeye açık olduğu için şeftali üretiminde iddialı olduklarını belirtti.

''Fiyatlar anormal değil normal. Şeftali sezonluk yetiştiği için bu sene 15-20 ton civarında ürün elde edeceğimi tahmin ediyorum.''

Kaynak: AA