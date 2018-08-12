Ödemiş'te Barbunya ve Yörük Türkmen Şenliği düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Bıçakçı Yörükleri Yardımlaşma Derneği katkılarıyla düzenlenen Barbunya ve Yörük Türkmen Şenliği, Ovacık Yaylası'nda yapıldı.

Şenlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu ve konserler verildi.

Ödemiş Bıçakçı Yörükleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Seçkin Sezgin, etkinliğin bu yıl üçüncü kez yapıldığını belirterek, "Bizler Yörük kültürüne gönül verdik. Türkiye'nin birçok yerinde etkinlik ve şölenlere katılarak Ödemişimizin ve köyümüzün ismini duyurmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu festivali yapmamızın da amacı, Ovacık Yaylası'nda yetişen Barbunyamızı tanıtmak" diye konuştu.

Yörede yetiştirilen barbunya ve fasulye ürünlerinin satışının yapıldığı stantların açıldığı etkinlikte, en iyi barbunya yetiştiriciliği ile yemek yarışması düzenlendi.

Şenlikte yapılan ağa seçimini, Erdoğan Sarımsak kazandı.

Kaynak: AA