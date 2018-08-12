Zonguldak Çaycuma’da yaşayan 65 yaşındaki Mevlüt Toplu, annesinden öğrendiği terzilik mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

İlçede "Terzi Mevlüt" olarak bilinen Toplu, ilk günkü heyecanla yaptığı işiyle hem ailesini geçindirmenin hem de 5 çocuğunu okutarak meslek sahibi edindirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ömrünü mesleğine adadığını söyleyen Toplu, "Annem, köyde babama aldırdığı kolla çevrilen eski dikiş makinesiyle terziliğe başladı. O zamanlar ben de anneme yardım ediyordum. 13 yaşıma kadar anneme yardımcı oldum. İlkokulu bitirmemin ardından da babama terzilik, berberlik gibi meslek edinmek istediğimi söyledim. Köyden bir amcamız da benim için babama, 'Çelimsiz bu, terziliğe verelim' dedi. Böylelikle terziliğe başlamış oldum" diye konuştu.

"Zevkli bir meslek"

Toplu, uzun yıllar erkek terzisi olarak hizmet verdiğini, kadın terziliğinin profesyonelce yapıldığında bir aileyi rahat geçindirecek bir meslek olduğunu anlattı.

"Kadın terziliği hiçbir zaman ölmez ve öğrenilmesi gereken bir meslek. Zevkli bir meslek. Her gün yeni bir şeyler üretiyorsun. Ama erkek terziliği olarak yetişen çırak da olmayınca fazla bir önemi kalmadı."

"Çırak yetiştiremiyoruz"

Çırak yetiştirilmesi gerektiği ama yetiştirilemediğinden bahseden Toplu, "Geliyorlar, biraz öğrendikten sonra konfeksiyonlara gidip paça tamiratı gibi ufak tefek şeyler yapıyorlar. Abiye ya da ceket dikimi konusunda yetişen bir eleman yok. Yetiştirdiğim elemanlar hep İstanbul gibi büyük şehirlerde ünlülerin terziliğini yapıyor" dedi.

Toplu, yaşadığı ilçede "usta" diyeceği bir terzi yetiştirememesinden üzüntü duyduğunu, isteyene dükkanında seve seve bu mesleği öğreteceğini söyledi.

Kaynak: AA