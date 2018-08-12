Baykuşlar okul bahçesini mesken tuttu

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan okulun bahçesindeki ağaçlara yuva yapan baykuşlar vatandaşlardan ilgi görüyor.

Okul müdürü Ömer Aykanat, baykuşların okul bahçesindeki ağaçları yuva edinmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Aynı zamanda proje okulu olduklarını, okulun güzel bir bahçesinin bulunduğunu dile getiren Aykanat, "Okulun bahçesinde ağaçlara yuva yapmışlar. Çok güzel, doğal bir görüntü oluşturmuş. Öğrencilerimiz ve biz çok memnunuz. Onları korumaya gayret ediyoruz" dedi.

Öğrenciler fotoğraf çekiyor

Ömer Aykanat, baykuşların bahçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek, öğrencilerin baykuşlarla eğlenceli zaman geçirdiğini, velilerin de bu durumdan memnun olduğunu aktardı.

Müdür Aykanat, ellerinden geldiğince onları korumaya çalıştıklarını kaydetti.

Okul görevlisi Sadık Bozan da, her gün 10'a yakın baykuşu okulun bahçesinde gördüklerini belirterek, "Kimse baykuşlara zarar vermiyor. Gelen velilerin de hoşuna gidiyor. Öğrenciler ağaçlara konduklarında fotoğraflarını çekiyor" dedi.

Diyarbakır'da daha önce hiç baykuş görmediğini aktaran Bozan, "İlk defa bu okulda gördüm. İki yıldır bu baykuşlar buraya geliyor. Bu da okulumuzun bahçesinde güzellik oluşturuyor" diye konuştu.

Kaynak: AA