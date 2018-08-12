  • 12 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Baykuşlar okul bahçesini mesken tuttu

Baykuşlar okul bahçesini mesken tuttu

Diyarbakır Kayapınar'da Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesine yuva yapan baykuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Baykuşlar okul bahçesini mesken tuttu

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan okulun bahçesindeki ağaçlara yuva yapan baykuşlar vatandaşlardan ilgi görüyor.

Okul müdürü Ömer Aykanat, baykuşların okul bahçesindeki ağaçları yuva edinmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Aynı zamanda proje okulu olduklarını, okulun güzel bir bahçesinin bulunduğunu dile getiren Aykanat, "Okulun bahçesinde ağaçlara yuva yapmışlar. Çok güzel, doğal bir görüntü oluşturmuş. Öğrencilerimiz ve biz çok memnunuz. Onları korumaya gayret ediyoruz" dedi.

Öğrenciler fotoğraf çekiyor

Ömer Aykanat, baykuşların bahçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek, öğrencilerin baykuşlarla eğlenceli zaman geçirdiğini, velilerin de bu durumdan memnun olduğunu aktardı.

Müdür Aykanat, ellerinden geldiğince onları korumaya çalıştıklarını kaydetti.

Okul görevlisi Sadık Bozan da, her gün 10'a yakın baykuşu okulun bahçesinde gördüklerini belirterek, "Kimse baykuşlara zarar vermiyor. Gelen velilerin de hoşuna gidiyor. Öğrenciler ağaçlara konduklarında fotoğraflarını çekiyor" dedi. 

Diyarbakır'da daha önce hiç baykuş görmediğini aktaran Bozan, "İlk defa bu okulda gördüm. İki yıldır bu baykuşlar buraya geliyor. Bu da okulumuzun bahçesinde güzellik oluşturuyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: kayapınar, İmam Hatip Lisesi, Diyarbakır, baykuş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER