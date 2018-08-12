Bedensel engelli Murat Öz hayata ok atarak tutundu

Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı'nın antrenörü bedensel engelli Murat Öz, okçuluk sporuyla hayata bağlandı.

12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucunda omurilik felci olan Öz, Türkiye ve Avrupa'da pek çok başarıya imza attı.

"Ok atarken kötü enerjiyi atıyorsun"

Ok atmanın insan motivasyonunu artırdığını söyleyen Öz, "Kattığı en büyük şeylerden biri ise okun istediği yere gittiyse, başarmanın mutluluğunu yaşıyorsun. Ok atmak stresi insan vücudundan en hızlı uzaklaştıran etkenlerden bir tanesi ve ok atarken içinde biriken kötü enerjiyi dışarıya atıyorsun" dedi.

Öz, yaşadığı saldırı nedeniyle maddi ve manevi ciddi kayıplara maruz kaldığını, sağlığına kavuşmak için yapılan ameliyat ve tedavinin sonuç vermediğini söyledi.

"Azimle milli takıma girdim"

Engelli olmanın ve tekerlekli sandalyede yaşamayı kabullenmenin zor olduğundan bahseden Murat Öz, şöyle devam etti:

"Büyük sıkıntılar yaşadığım ilk günlerde bir engelli arkadaşım sayesinde okçulukla tanıştım. 8 yıl önce başladığım okçulukta çok çalışarak ve azimle milli takıma girdim. Türkiye ikinciliği, beşinciliği, altıncılığı ve Avrupa dördüncülüğü derecelerim var. Şimdi bir zamanlar sporcusu olduğum Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımına antrenör oldum. Engelliler Sarayı'nda 3'ü kadın 9 sporcuya eğitim veriyorum."

Öz, günde 5 saat antrenman yaparak önce 2019 milli takım seçmelerine sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na sporcu gönderip madalya almayı amaçladığını söyledi.

Kaynak: AA