Mayınla kararan dünyası Türkiye'de yapılan ameliyatla aydınlandı

Terör örgütlerinin sivil yerleşim alanlarına döşediği mayınlar ve el yapımı patlayıcılar, Suriye'de binlerce masum insanı hedef aldı.

Geçen yıl İdlib Cebel Ez Zaviye'de çalıştığı tarlada, bir taşı kaldırması sonucu infilak eden mayın, 32 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Rezuk'un hayatını kararttı.

İlk tedavinin ardından Gaziantep'e getirildi

Patlama sonucu sağ gözünde tamamen, sol gözünde ise büyük oranda görme yetisini yitiren Rezuk, buradaki ilk tedavisinin ardından Gaziantep'e getirildi.

Aynı patlamada 8 el parmağını da kaybeden bir çocuk babası Rezuk, patlamanın izlerini halen yüzünde taşıyor.

Rezuk, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kornea ve kök hücre ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından sol gözü yüzde 10-15 oranında görmeye başlayan Rezuk, tekrar ışığa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

GAÜN Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara Muhammed Abdurrahman Rezuk'un kendilerine geldiğinde sol gözünün sadece yakından el hareketlerine tepki verebildiğini belirtti.

"Şu an da yüzde 10-15 düzeyinde görebiliyor"

Rezuk'a kornea nakli ve kök hücre ameliyatı yaptıklarını anlatan Kara, ameliyat sonrası takip sürecinin çok önemli olduğuna değindi.

"Şu anda yüzde 10-15 düzeyinde görebiliyor. Bu kendisine rahatlıkla her işini yapabilecek düzeyde yetiyor. İlerleyen günlerde ameliyatın takiplerinde de göreceğiz. Aydan aya görmesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu anda tedavi süreci olumlu bir şekilde ilerliyor. Göz bizi dış dünyaya bağlayan en önemli organlarımızdan bir tanesi. Renkleri algılaması, yakınlarını görmesi her şeyi değiştirecektir ve bu saatten sonra hayata bağlılığı artacaktır. Görmesine kavuşmasıyla o kötü günleri unutacağını düşünüyoruz."

"Türkiye'ye gelince içim umut doldu"

Muhammed Abdurrahman Rezuk, Suriye'de çiftçilikle uğraştığını söyledi.

Tarlasında çalışırken meydana gelen patlamanın ardından hayatının karardığını belirten Rezuk, patlamada gözlerini ve parmaklarını kaybettiğini ancak tedavi için Türkiye'ye gelmesiyle içinin umutla dolduğunu ifade etti.

Rezuk, İslahiye ilçesinde kardeşinin yanında yaşadığını, tedavisinin olumlu bir şekilde ilerlemesinden çok mutlu olduğunu anlattı.

"Suriye sınırındaki sağlık görevlileri tarafından Türkiye'ye getirildim. Tarlada çift sürüyordum, taşları kaldırırken birden mayın patladı."

Kaynak: AA