İngiltere'den Van'a gelin gelen Doyle'ye geleneksel düğün

Yaklaşık bir yıl önce çalışmak için Kuşadası'na giden Samet Macit, İngiltere'den tatile gelen Rachel Ruya Doyle ile tanıştı ve bir süre sonra kendisine evlenme teklifinde bulundu.

İngiliz geline kına yakıldı

Doyle'un teklifi kabul etmesi ile hayatlarını birleştirme kararı alan çiftin kına ve düğün töreni Van Gölü sahilinde gerçekleştirildi.

Halayların çekildiği düğünde, çift büyük mutluluk yaşadı.

İngiliz geline kına yakıldı.

"Van'a geldiğim için çok mutluyum"

Doyle, Van'a geldiği için çok mutlu olduğunu, Macit ve ailesini çok sevdiğini, bundan sonra Van'da yaşamak istediğini söyledi.

"İki farklı kültürden dolayı sıkıntı yaşamıyorum. İngiltere'den ziyade burada yaşamayı daha çok sevdim. Belki İngiltere kadar güzel değil ama burada daha güzel bir yaşam var. Aile birliği var. Çok güzel bir yer. İlk defa bir kına gecesi gördüm. Çok güzeldi, çok beğendim. Daha önce birçok arkadaşım evlendi ama hiç böyle bir şey görmedim."

Samet Macit ise yaz aylarında Kuşadası'nda bir restoranda garson olarak çalıştığını, kışı ise Van'daki ailesinin yanında geçirdiğini dile belirtti.

"Ailesiyle çok iyi anlaştık"

Tatil için Kuşadası'na gelen Doyle ile bir yıl önce çalıştığı restoranda tanıştığını söyleyen Samet Macit, şunları anlattı:

"Düğünümüzü bizim usullere göre yaptık. Yaklaşık 1,5 yıl daha Kuşadası'nda kaldıktan sonra Van'a temelli dönmeyi düşünüyoruz. Nişanlımı daha önce de Van'a getirdim hatta evlenme teklifini Van Gölü sahilinde yaptım. Birlikte kentin bütün tarihi ve doğal güzelliklerini gezdik. Gelinin ailesi kızlarını uzak bir yere gelin verme konusunda sıkıntı yaratmıyorlar. Ailesiyle çok iyi anlaştık. Beni çok sevdiler ben de onları çok sevdim."

"İngiltere'de de düğünümüz olacak"

İlk zamanlar babasının evliliğe karşı çıktığını anlatan Macit, "Ancak daha sonra annemler gelin hanımla tanışıp sevince babamı da ikna ettiler. Şimdi babam benden daha mutlu böyle bir gelini olduğu için. Eylülden sonra İngiltere'ye gitmeyi düşünüyoruz. Orada da bir düğünümüz olacak" dedi.

Kaynak: AA