Bursa'da "Hamak Festivali" düzenlendi

Bursa Balat Atatürk Ormanı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Hamak Festivali"ne katılan yüzlerce kişi, hamaklarını ağaçlara bağlayarak sallandı.

Festival kapsamında hamak yapma yarışlarının yanı sıra voleybol ve tavla turnuvası, gazoz kapağı oyunlarına da yer verildi.

Festival koordinatörü Engin Çakır, etkinliğe Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılım olduğunu söyledi.

Hamak kültürünü anlatan çeşitli atölyeler yapıldı

Engin Çakır, hamak kültürünü anlatan çeşitli atölyeler yaptıklarını belirtti.

"Düğüm bağlama ve hamağa giriş dersleri verdik. Tek ayak kuralı, çeşitli esneme hareketleri ve hamağın doğru şekilde bağlanmasına yönelik çeşitli etkinlikler yaptık. Etkinlik iki gün sürdü. Vatandaşlar çok mutlu, onlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Etkinlik önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Bu kadar güzel bir etkinliği sürdürmeye çalışacağız. Birbirini hiç tanımayan insanlar aynı yarışmaya katılıyorlar ve mutlu oluyorlar."

Kaynak: AA