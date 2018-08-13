Sahipsiz kedilerin yuvası: Efes Antik Kenti

Geçmişi binlerce yıl önceye dayanan ve İzmir'de bulunan Efes Antik Kenti, çok sayıda turisti ağırlamasının yanı sıra yuva olduğu kedileriyle de ilgi çekiyor.

Efes, antik dönemin şehir yapısının en iyi korunduğu yerler arasında. Ziyaretçilerine o dönemin kent dokusunu tam olarak gösterebilen kent, uzun zamandır sahipsiz kedilere ev sahipliği yapıyor.

Efes'in kedileri, antik kenti gezmek için yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin dikkatini giriş kapısında çekmeye başlıyor. Antik kente girenler gezi güzergahları boyunca kedilerle karşılaşabiliyor. Sahipsiz kediler, zaman zaman turistlere eşlik ediyor.

Yazın tarihi kalıntıların gölgesinde serinliyorlar

Efes'te yer alan eserleri arasında özgürce gezen kediler, yazın tarihi kalıntıların gölgesinde dinleniyor, kışın kendilerine yaptıkları yuvalarda soğuktan korunuyor.

Turistlerin yakından ilgilendiği kedilerin yiyecek ve su ihtiyacını ise antik kentteki görevliler ve hayvanseverler karşılıyor. Kedilere kimi zaman görevliler yemek bırakıyor kimi zaman dernek gönüllüleri mama getiriyor.

Turistler fark ettikleri zaman kedilere yiyecek veriyor. Antik kenti gezerken tarihi eserler arasında sık sık kedi maması görmek mümkün.

Efes'in kedileri turistlerin objektiflerinde de yerini alıyor. Geziyi ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçiler, kedilerle bol bol fotoğraf çektiriyor.

"Kazılar tarihi boyunca kediler var"

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, kazı çalışmaları 1863'te başlayan ve turizm açısından son derece önemli olan Efes'i yılda 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Son dönemde kedilerin Efes'in bir gerçeği haline geldiğini anlatan Topal, "Kedilerin ne zamandır burada olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Aslında kediler hep var. Belki de bu sevimli hayvanlar kazı tarihi boyunca buradaydı" dedi.

Topal, Efes'te sayıları günden güne artan kedilere iyi bakıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kedilerin antik kentin içerisinde yaşaması turistleri cezbediyor hatta beslemeye kalkan, elindeki bisküviden parça koyan, çukura su bırakan ziyaretçilerimiz oluyor. Bugüne kadar olumsuz bir eleştiri almadık. Kediler için özel bir alan yok ama yoğunlaştıkları yerler var. Özellikle yukarı ve aşağı kapılarda yoğun olarak gözleniyor. Belediye ekipleri de zaman zaman buraya geliyor ve kedileri sağlık açısından kontrol ediyor."

Her turda mama getiriyor

Tur rehberi Cihangir Kolukısa ise, haftada iki kez Efes'e turist grubu getirdiğini anlatarak, "Her geldiğimde kediler için 5-6 kilo mama alıyorum" diye konuştu.

Turistlerin kedileri çok sevdiğini, bu hayvanlar sayesinde daha güzel zaman geçirdiğini belirten Kolukısa, şunları söyledi:

"Görevliler de kedileri besliyor. Aslında sıkıntı kış aylarında. Personel elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor ama o aylarda hayvana bakmak kolay değil. Burada tahminim 100'e yakın kedi var."

Kaynak: AA