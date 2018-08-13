Brezilyalı sörfçü 24 metreye ulaşan dalgalarda rekor kırdı

Denizlerdeki dalgalar bazı insanlar için korkutucu, bazı insanlar içinse eğlence kaynağı. Brezilyalı sörfçü Rodrigo Koxa, korkutucu dev dalgaların üzerinde dans eden insanlardan biri.

Rodrigo Koxa'nın bu tutkusu onu başarıya götürdü. Koxa en yüksek dalgada sörf yapma rekoru kırdı.

Portekiz Nazare'de düzenlenen Dünya Sörf Ligi'nde 80 feet (24.38 metre) yüksekliğindeki dalgalar üzerinde sörf yapan Koxa, bu gösterisiyle Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.

Koxa bu başarısını "Rüya gerçek oldu" şeklinde yorumladı.

Kaynak: AFP