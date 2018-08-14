  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.566
    EURO 7.5
  • BIST 94530.74
    ALTIN 251.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Canlı müzik eşliğinde tıraş

Canlı müzik eşliğinde tıraş

Kahramanmaraş’ta berberlik yapan Ahmet Demir, canlı müzik eşliğinde müşterilerine tıraş hizmeti veriyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Canlı müzik eşliğinde tıraş

Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı’nda 30 yıldır berberlik yapan Ahmet Demir, müşterilerini canlı müzik eşliğinde tıraş ediyor.

İş yerine gelenleri gitarla karşılayan berber, birbirinden farklı şarkılar söylüyor.

"Müşterilerimiz sıkılmadan tıraş olsun istiyoruz"

Yanında çalışanların müzik öğrenmesini de isteyen berber Ahmet Demir, kalfalarını el becerilerinin gelişmesi için müziğe yönlendirdiğini, yaptığı sıra dışı uygulamayı insanların beğendiğini söyledi.

Demir, "Yenilik yapmaya çalışıyorum. Müşterilerimiz sıkılmadan tıraş olsunlar diye canlı müzik eşliğinde tıraş ediyoruz. İş yerimize ayrı bir potansiyel ve heyecan katma amaçlı böyle bir uygulama başlattık" dedi.

Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen müşteri Mehmet Güler de, "Ahmet usta yıllardır benim ustamdır. Devamlı farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Çok memnun kalıyorum canlı müzik eşliğinde tıraş olma imkanı buluyorum" diye konuştu.

Gitarist Batuhan Yörükal ise, "Burada çalışıyorum, hem gitarımı pratikleştiriyorum, hem de el becerimi geliştirip işimi öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler: tıraş, Kahramanmaraş, Berber, ahmet demir, müzik, gitar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER