Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Demirciler Çarşısı’nda 30 yıldır berberlik yapan Ahmet Demir, müşterilerini canlı müzik eşliğinde tıraş ediyor.

İş yerine gelenleri gitarla karşılayan berber, birbirinden farklı şarkılar söylüyor.

"Müşterilerimiz sıkılmadan tıraş olsun istiyoruz"

Yanında çalışanların müzik öğrenmesini de isteyen berber Ahmet Demir, kalfalarını el becerilerinin gelişmesi için müziğe yönlendirdiğini, yaptığı sıra dışı uygulamayı insanların beğendiğini söyledi.

Demir, "Yenilik yapmaya çalışıyorum. Müşterilerimiz sıkılmadan tıraş olsunlar diye canlı müzik eşliğinde tıraş ediyoruz. İş yerimize ayrı bir potansiyel ve heyecan katma amaçlı böyle bir uygulama başlattık" dedi.

Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen müşteri Mehmet Güler de, "Ahmet usta yıllardır benim ustamdır. Devamlı farklı yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Çok memnun kalıyorum canlı müzik eşliğinde tıraş olma imkanı buluyorum" diye konuştu.

Gitarist Batuhan Yörükal ise, "Burada çalışıyorum, hem gitarımı pratikleştiriyorum, hem de el becerimi geliştirip işimi öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA