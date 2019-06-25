Küçükbaş hayvan sürüsünün yolculuğu, tozlu yollarda hayli zorlu geçiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde sürülerin yayla yolculuğu drone kamerası ile görüntülendi. Sürü, Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara doğru, tozu dumana katarak ilerliyor. Köyden her sabah yola çıkan koyun ve keçi sürüsü günde 15 kilometre yol katediyor.

Çobanlar bu zorlu yolculukta sessizliği türkülerle bozuyor. Zahmetli yolculukta hayvanlar için su molası da veriliyor. Tozlu yolculuk, gün batımı ile birleştiğinde kartpostallık görüntüler sunuyor.

Günde 2 defa yapılan yolculuk, hayvanların süt sağımı için köye dönüşleriyle son buluyor.

Haber: Özkan Olcay