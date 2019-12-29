Zehirlenen köpek can çekişerek telef oldu, görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Köpeğin nasıl ve kim tarafından zehirlendiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 hafta önce yaşandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından köpeğin sahibi Abidin Bövelek konuştu:

"Sabah saat 8'de evden hayvanlarla çıktım. Bu tarlanın ucuna geldiğimde hafif belirti başladı. Burası da kepçe ile deşilmiş alan bağ dikilmek için. Geldim burada baktım köpek patırdamaya başladı, zehir yediği belli. O an için evi aradım, iğnesini yaptım. Yaklaşık bir 5-10 dakikada hayvan can çekişti ondan sonra öldü."

Bakan Pakdemirli konunun yakından takipçisi olacak

Görüntüler sosyal medyaya paylaşılınca tepkiler art arda geldi. Savcılık, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaptı.

Köpeğin sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, zehirlenen köpeğin sahipleri ve eylemin faillerinin Ahmet ve Abidin Bövelek olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim.



Hatay’ın Hassa ilçesinde gerçekleştiği anlaşılan olayın araştırılmasına ilişkin İl Müdürümüze talimat verdim. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 29, 2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak konunun yakından takipçisi olacağını vurguladı.

Kaynak: TRT Haber