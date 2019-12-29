Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gelen Mustafa Canbazoğlu, eşi ve torunlarıyla birlikte kızak ve şambrelle kayarak eğlendi.

Abant Tabiat parkındaki Örencik köyü yaylasında, köylülerin ortaklaşa yaptığı kar pistlerinde sezon başladı.

Eşi ve torunlarıyla Sakarya'dan gelen 65 yaşındaki Mustafa Canbazoğlu, ilk defa şambrelle kaydı.

Abant'ın doğal güzelliği ve temiz havasıyla insanı büyülediğini belirten Cambazoğlu, "Çocukluğumuzu yaşayalım dedik. Torunlarım geldi Adana'dan, orada da kar yokmuş. Buraya gelince çok sevindiler. Biz de çocukluğumuzda binemedik, 65 yaşında da olsun binelim dedik. Bindik gerçekten çok güzel bir duygu içindeyiz. Umreye de gitmiştik orada da koştuk burada da uçar gibi bindik çok güzel oldu." dedi.

Torunları ile kartopu da oynayan Cambazoğlu, karın, tabiat parkına güzellik kattığını söyledi.

Haber: İlhami Çetin