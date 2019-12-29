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Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli29 Aralık 2019 Pazar 12:28 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 12:34
Kuzey Ege'de fırtına sebebiyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi, bazı seferler geçici olarak durduruldu.
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 15.00 seferleri yapılamayacak.
Kabatepe ile Gökçeada arasında bugün gerçekleştirilmesi planlanan 6 sefer de iptal edilmişti.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler: Fırtına feribot seferleri Ege denizi Deniz ulaşımı