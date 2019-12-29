Adana'da bir araçta 501 kaçak cep telefonu bulundu29 Aralık 2019 Pazar 11:12 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 11:19
Adana'da aracının gizli bölmelerine saklanmış 501 kaçak cep telefonu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ciple cep telefonu kaçakçılığı yapıldığını belirledi.
Polis ekipleri, aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park alanında bulunan uygulama noktasında durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, arka koltuğun altında gizli bölmede gümrük kaçağı 501 cep telefonu buldu.
Bunun üzerine sürücü Ş.E. ve yolcu konumundaki A.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA