Doğu Anadolu'daki 5 ilde yağış bekleniyor29 Aralık 2019 Pazar 10:34 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 10:41
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde aralıklı yağış bekleniyor. Gecenin en düşük sıcaklığı ise eksi 7 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlı olacak. Erzincan geneli ile Erzurum'un kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer illerde ise kar yağışı bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
En düşük ve en yüksek sıcaklıklar
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan ve Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 4, Ardahan'da 5, Kars'ta 7 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 8, Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da sıfır derece olması öngörülüyor
Bölgede kar kalınlığı Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Ardahan'da 1, kayak merkezlerinden Palandöken'de 27, Cıbıltepe'de 26 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.
Kaynak: AA