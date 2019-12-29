Karla ayrı bir güzelliğe bürünen dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluştuğu başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere tarihi mekanları fotoğraflıyor.

Yılın her mevsiminde ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kar yağışı sonrası beyaz örtüyle bütünleşen taşları, ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kaynak: TRT Haber