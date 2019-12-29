Türkiye
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu29 Aralık 2019 Pazar 11:20 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 11:36
Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü.
Karla ayrı bir güzelliğe bürünen dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.
Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluştuğu başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere tarihi mekanları fotoğraflıyor.
Yılın her mevsiminde ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın kar yağışı sonrası beyaz örtüyle bütünleşen taşları, ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Kaynak: TRT Haber