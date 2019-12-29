Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, konutlarda vatandaşların sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan bin 192 lira ceza miktarı, yeni yılda bin 461 liraya çıkarılacak.

Bunun yanında, araçlarda abart egzoz kullananlara verilen ceza 3 bin 600 liradan 4 bin 412 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen ceza da 12 bin 25 liradan 14 bin 740 liraya yükseltilecek.

Kaynak: AA