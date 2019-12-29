Ekonomi
Çevreyi kirletenlere 2020'de verilecek cezalar belli oldu29 Aralık 2019 Pazar 09:17 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 09:25
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2020'de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı çevre cezalarını belirledi. Buna göre, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan bin 192 lira ceza miktarı, yeni yılda bin 461 liraya yükselecek. Yere çöp atmanın cezası ise 351 lira olacak.
Poşetleri ücretsiz veren marketlere her bir metrekare için 15,16 lira ceza uygulanacak. Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen ceza da 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak. Tehlikeli atık ithal edenlere 7 milyon 376 bin lira ceza verilecek.
Kaynak: AA
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