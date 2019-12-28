Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünün durumunu ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

Bu yılın başlarında ikinci el otomobil ticaretinin durgun bir seyir izlediğini belirten Erkoç, bu durumun sıfır araçlardaki ÖTV indiriminden dolayı talebin o yöne kaymasından kaynaklandığını, söz konusu dönemde sıfır araç satışının ağırlık kazanırken ikinci el araç satışının yavaşladığını kaydetti.

Erkoç, ÖTV indirimi uygulamasının sona ermesiyle sıfır araç fiyatlarında artış görüldüğünü, bu durumun ikinci el piyasasında ciddi bir canlanmaya yol açtığını vurgulayarak, "Piyasada ikinci el araç bulmakta zorlanıyoruz. 2020'de de bu şekilde olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın 10 ayında ikinci el piyasasında 4 milyon 798 bin 611'i otomobil, 1 milyon 932 bin 105'i ticari ve diğerleri olmak üzere toplam 6 milyon 730 bin 716 aracın el değiştirdiğinin aktaran Erkoç, "Yılın başındaki durgunluğa rağmen, son aylardaki canlanmayla ikinci el piyasada toplam satışlar ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 222 bin 268 adet arttı. Bunun da 217 bin 990'ı otomobillerden, 4 bin 278'i diğer araçlardan kaynaklandı." bilgisini verdi.

"Tam araç alma zamanı"

Son iki aydaki satışların etkisiyle yıl sonuna kadar yaklaşık 5 milyon 700 bin ikinci el otomobil satışının yapılacağını tahmin ettiklerini aktaran Erkoç, ikinci el araç ticareti sektöründe yıl sonuna kadar toplam satışların 8 milyona yaklaşabileceğini vurguladı.

Erkoç, "Sıfır araç satışlarında yaşanan gerilemeler ikinci el araca da yansıyor. İlk planda sıfır araç satışlarının düşmesi ikinci ele yarasa da orta vadede tersine bir etki yapıyor. Bizler sıfır araçların çok satılmasını istiyoruz. Sıfır araçlar ne kadar çok satılırsa piyasaya ikinci el araç da o kadar fazla gelir. Bu gelişmeler bağlamında nihai tüketiciler açısından konuya bakmak gerekirse onlar için şu an tam araç alma zamanı." diye konuştu.

Kaynak: AA