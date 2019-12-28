Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamaya göre, tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türkiye’nin otomobili için restorancılar ve lokantacılar da ön sipariş ile destek verecek.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleri büyük beğeni toplayan yerli otomobil için ilk etapta en az 500 ön sipariş vereceklerini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ramazan Bingöl, sektör olarak yerli ve milli otomobili çok beğendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yerli otomobilimize hem destek için hem de gerçekten iyi bir iş yapıldığı için TÜRES üyeleri olarak ön sipariş vererek destek olacağız. Bu doğrultuda ülkemiz adına dönüm noktası olan Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG)’nun yerli aracına ilk etapta en az 500 ön sipariş ile destek veriyoruz. Bu siparişin ardından yeni talepler geldikçe bu sayıyı daha da arttıracak ve bu gurura ortak olacağız. Yerli ve milli olan her şeye ve milli teknoloji hamlesine her zaman tam destek vereceğiz ve herkesin de buna destek vermesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA