İstanbul Boğazı'nın incisi olarak nitelendirilen, Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılardan 71’i yeni sahiplerini bekliyor.

Konut uzmanlarına göre özellikle Anadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı'ndaki yalılar ile Avrupa Yakası'nda Bebek ve Yeniköy yalıları fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Her yıl 70'e yakını el değiştiriyor

Yalı satışlarına aracılık eden lüks konut uzmanı Evrim Kırmızıtaş, her yıl 60 ila 70 arasında yalının el değiştirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Boğaz’da 622 tane yalı var. Bu yalılar birinci dereceden tarihi eser, ikinci derecen tarihi eser diye ayrılıyor. Bir de ayrı bir kategori önünden yol geçen yalılarımız var. Onlar bu sayıya dahil değiller. İkinci dereceden tarihi eserler de 300 kadar, onların hepsi birbirinden değerli inci tanesi. Genel olarak Türkiye tarihinde yalıların yüzde 10’u kadar hep satış gerçekleşmiş. 60-70 tane her sene mutlaka yalılarda el değişikliği olabiliyor nedeni ise aile vefatı olabiliyor, kardeş kavgaları olabiliyor, para sıkıntısı olabiliyor, ekonomik durum olabiliyor."

[Fotoğraf: DHA]

Türkler daha çok ilgileniyor

Yabancıların da yalılar ile ilgilendiğini ancak yalılara en fazla ilgiyi Türklerin gösterdiğini anlatan Evrim Kırmızıtaş, "Yabancılarda yalılara teklifte bulunuyor. Dubai’den, Katar’dan, Kuveyt’ten alıcı var. Burhanettin Yalısı satışı 150 milyon dolardı. Katarlı bir aile aldı. Dünya basınında da bu satış çok ses getirdi. Daha sonra yurt dışında özellikle Arap ülkeleri Ortadoğu ülkelerinde gözler boğaz hattına ve yalılara çevrildi. Son zamanlarda kendilerinin duraksadığını gözlemleyebiliyoruz. Fakat Türk alıcılar da bu konuda bir hareketlilik söz konusu" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Kırmızıtaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, 'değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenebileceği' açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini de belirtti.

Boğazda kaç yalı var?

İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var. Boğaz'daki toplam birinci sınıf tarihi yalı sayısı ise Beykoz'da 18, Üsküdar'da 24, Sarıyer'de 41 ve Beşiktaş'ta altı olmak üzere 89 adet.

[Fotoğraf: DHA]

İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz'da 64, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 74 ve Beşiktaş'ta 30 olmak üzere toplam 208 adet.

Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalılar ise Beykoz'da 27, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 21, Beşiktaş'ta ise bir olmak üzere toplam 69 adet.

Kaynak: DHA