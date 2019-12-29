Bağ-Kur emeklisi olduktan sonra sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen 60 yaşındaki Ekrem Güç, evinde beslediği 15 kedinin yanı sıra sokaktaki 100'den fazla kedi ve köpeği de emekli maaşının neredeyse yarısını harcayarak besliyor.

Yaklaşık 10 yıldır beslediği hayvanlar için sabahın erken saatlerinde evinden çıkan Güç, ilk olarak çevre esnaflardan alışveriş yapıyor. Kediler için kasaplardan ciğer, köpekler için de esnaftan kızartılmış tavuk alan Güç, daha önceden hayvanları beslediği alanlara giderek onları çağırıyor.

Güç’ün geldiğini anlayan kedi ve köpekler ise adeta esas duruşa geçiyor. Örnek hayvansever, bu davranışıyla herkesin takdirini kazanıyor.

"Yağmurlu havalarda dahi aç kalmalarını istemiyorum"

Sokak hayvanlarına karşı aşırı duyarlılığı olduğunu anlatan Ekrem Güç, "Bunlar garip olduğu için onları doyurmam gerektiğine inandım. ‘Ciğer verme, mama ver’ diye beni dışlayanlar da oldu. 4 ayrı yerde 90 kediyi besliyorum. Ayrım yapmıyorum. Kedi ve köpekleri nerede görürsem yanımda getirdiğim malzemelerimle besliyorum. Kedilere ciğer, köpeklere tavuk alıyorum. Yağmurlu havalarda dahi aç kalmalarını istemiyorum." dedi.

"Para ikinci planda"

Güç, maaşının 2 bin 250 lira olduğunu belirterek, hayvanların günde 30-35 lira arasında değişen bir maliyeti olduğunu söyledi. Paranın kendisi için ikinci planda olduğunu ifade eden Güç, “Ben içimden gelerek yapıyorum. Hayvan sevgisi olduğu için para düşünülmez. Para ikinci planda. Arada sırada yarınki masrafları benden olsun diyen hayvanseverler de oluyor” diye konuştu.

"1 saat önceden gelip yerlerini alıyorlar"

Kedileri ciğerle, köpekleri de kızartılmış tavukla beslediğini aktaran Güç, "Mamayı seven kedi var, sevmeyen kedi var. Kedilerin yüzde 90’ı ciğeri sever. Kedilere mama vermek yerine ciğer vermek daha faydalı. Her gün beni bekliyorlar. 1 saat önceden gelip yerlerini alıyorlar. Gariban oldukları için gidecek yerleri de yok. İçimden gelerek yapıyorum. Herkesi de faydalı olmaya çağırıyorum. Kimse öteki dünyaya giderken bir şey götüremeyecek. Akıllı olmak lazım, başka dünya yok. Biz nasıl dünyada yaşıyorsak, onlara da bu hakkı tanımalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA