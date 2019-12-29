Yaşam
Şantiyeye gelen tilkileri elleriyle besliyor29 Aralık 2019 Pazar 14:18 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 14:37
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen tilkileri kendi elleriyle besliyor.
Afyonkarahissar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde bir tilki, iki yavrusuyla, yaşam alanına yakın bir noktada bulunan şantiyeyi adeta mesken tuttu.
Her gün şantiyeye gelen tilkileri besleyen Mehmet Poyraz, hayvanlara olan sevgisiyle takdir topluyor.
Kaynak: İHA