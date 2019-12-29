Erzincan'da Cumhuriyet Mahallesi Aliekber Çiçek Caddesi'nde bulunan Ahmet Düzgün'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, 65 yaşındaki Düzgün'ü yalnız yaşadığı evinin salonunda hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

Evden çıkarıldığı sırada kalbinin durduğu anlaşılan Düzgün'e ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Düzgün, ambulansta kalp masajı yapılarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldü.

Yoğun bakım ünitesine alınan Düzgün'ün hayati tehlikesi devam ediyor.

Öte yandan, 2 saatlik çalışma ile söndürülen ve evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi iki kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: AA