İngiltere'de terör örgütü PKK/YPG’ye katılan bir kişinin ailesine yönelik ‘teröre mali yardım ve destek’ soruşturması açıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiliz makamlarının aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Avrupa'yı teröre destek vermemesi konusunda bir kez daha uyardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Altun, "Birçok Avrupalı Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saflarına katıldı. Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. Terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden biri, para kaynağını kesmektir." ifadelerini kullandı.

Altun, Avrupa'yı teröre destek vermemeleri konusunda bir kez daha uyardı

İletişim Başkanı Altun, "PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber