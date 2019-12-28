Türkiye
Sarıyer'de istinat duvarı çöktü28 Aralık 2019 Cumartesi 21:58 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 22:23
Sarıyer Tüneli'nin girişindeki istinat duvarının çökmesi sonucu bir araçta hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Sarıyer Tüneli'nin girişindeki Maden Mahallesi Çırçır Deresi Sokak'taki istinat duvarının bir kısmı yağıştan dolayı yola doğru yıkıldı.
Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çekicide hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken hasar gören araç, başka bir çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA