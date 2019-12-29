Türkiye
Rize'de apartmanın çatı katında yangın29 Aralık 2019 Pazar 00:40 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 01:36
Rize'nin Pazar ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
Rize’nin Pazar İlçesinde bir apartmanın ahşap çatı katında, akşam saatlerinde yangın çıktı.
Hamidiye Köyü Sahil Mevkiindeki 5 katlı apartmanın ahşap çatı katında baca tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, Kaçkar İtfaiye Birliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olayda ölen ve yaralanan olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: TRT Haber