Bolu'da ALS hastasının yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Elektrik kesintisi yaşanan Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'nde ikamet eden ALS hastası Dursun İşler'in solunum cihazı devre dışı kaldı.

İşlerin nefes almakta zorlanmaya başlaması üzerine eşi Hatice İşler, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine giden sağlık personeli, İşler'e ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekiplerince evin bahçesine jeneratör kurularak, eve elektrik çekildi.

Bu sayede İşler'in bağlı bulunduğu solunum cihazı çalıştırıldı.

Hatice İşler, eşinin solunun yetmezliği nedeniyle cihaza bağlı yaşadığını söyledi.

Elektriğin kesildiği sırada bahçede olduğunu belirten İşler, "Elektrik kesintisinden sonra eşimin bağlı bulunduğu cihazlar durdu. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedim" dedi.

İşler, elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşadıklarını anlatarak, bu konuda kendilerine gerekli desteğin sağlanmasını istedi.

Kaynak: AA