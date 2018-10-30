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Sivas'ta kilden üretilen diş macunu 27 ülkeye ihraç ediliyor

Sivas'ta faaliyet gösteren bir kozmetik firması, kilden ürettiği yapay tatlandırıcısı olmayan, gluten ve florür içermeyen diş macununu 27 ülkeye satıyor.

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Sivasta kilden üretilen diş macunu 27 ülkeye ihraç ediliyor

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, doğal kilden cilt, saç, el ve vücut bakımı ürünleri üretiyor.

Firmanın kilden ürettiği glutensiz diş macunu ise bir çok ülkeden talep görüyor.

Sivaslı iş adamı Ünal Karaca, fabrikalarının 12 yıldır kozmetik sektöründe hizmet verdiğini söyledi.

"Kil, insan DNA'sına en uygun madde"

Uzun süren bilimsel çalışmaların ardından kili kozmetik sektörüne soktuklarını anlatan Karaca, "Kozmetik sektöründe kil içerikli ürünler bizimle başlamıştır, bizimle devam ediyor. Kil, insan DNA'sına en uygun maddedir" dedi.

Karaca, kozmetik fabrikalarında tamamen doğal kilden 150 çeşit ürün ürettiklerini, eczane, market ve parfümeriler olmak üzere binlerce noktada satışa sunduklarını anlattı.

Çölyak hastaları için diş macunu

Son olarak, özellikle çölyak hastalarının kullanabilmesi için gluten ve florür içermeyen diş macunu ürettiklerini belirten Karaca, bunun dünyada ilk olduğunu söyledi.

"Bu ürünü 3 yaş üstü çocuklar da kullanabiliyor" diyen Karaca, şunları konuştu:

Zararsız, kimyasal ve sentetiği olmayan, doğal vitaminlerle üretilen bir ürün. Bu ürün, dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon'da Türk ürünü olarak satılmakta ve Türkiye'deki bütün ulusal marketlerde yer almaktadır. Köpüren ürün iyi temizliyor algısı yerine, ürettiğimiz diş macunu köpürmeyen tamamen doğal bir üründür. Şu anda kil dünyada hakikaten bir trend. Kil içeriği varsa, kalitesi var gibi algılanıyor, gerçekten de öyle."

Ürünlerinin yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Karaca, "27 ülkeye ihracat yapıyoruz, bunların başında Körfez ülkeleri geliyor. Afrika ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerin tamamında varız. Çin başta gelmek üzere Arap ülkelerinde de satışımız var. Çin'de diş macunumuz çok beğeni topladı" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, kozmetik firması, kıl, glutensiz diş macunu
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