Frig Vadisi'nde sıcak hava balonları 2019'da havalanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SGHM) Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir'deki uzantıları için hazırlanan sıcak hava balonu ön inceleme raporu tamamlandı.

Vadinin alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına başlatılan çalışmalarda, üç yılda bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, meteorolojik verileri, jeolojik yapısı, balon uçuşunun yapılacağı kalkış ve iniş alanları ile olası risk faktörlerinin analizi yapıldı.

"Dünyada başka bir örneği yok"

Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, Frigya Vadisi'nde, 3 bin yıllık bir medeniyetin izlerinin bulunduğunu söyledi.

Vadide, çeşitli anıt yapılar, kaya yerleşimleri ve mezar odalarının bulunduğunu belirten Taş, şöyle konuştu:

"Frigya çok kadim bir medeniyet. Anadolu'nun tarihinde etkin olarak varlık göstermiş bir topluluk. Bu özelliğiyle turizm açısından önemli bir merkez, dünyada başka bir örneği yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında Frigya'yı bir turizm hedefi olarak göstermesi ilçemizi çok mutlu etti. Turizm açısından ülkemiz adına büyük bir potansiyelin ortaya çıkmasına vesile oldu. Bölgede yapılan çalışmalar bu hedefe doğru ilerliyor."

"Kapadokya gibi bir turizm merkezi olmasını hedefliyoruz"

Taş, Türkiye'de sıcak hava balon uçuşlarının yaygınlaşması için SGHM tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde İhsaniye ilçesinin uygun görüldüğünü vurguladı.

Teknik çalışmalar neticesinde bölgenin sıcak hava balonu uçuşlarına uygun olduğunun tespit edildiğini anlatan Taş, şöyle konuştu:

"İhsaniye'de Frigya Vadisi'nin önemli ve büyük uzantılarının bulunması sıcak hava balonu uçuşlarını cazip kılıyor. Yapılan çalışmalarda ilçemizdeki 4 noktada sıcak hava balonu uçuşu yapılabileceği belirlendi. Bu alanların daha da genişleyebileceği ön görülüyor. Çalışmalarımız bu noktaların genişlemesi yönünde olacak. İnşallah ilk uçuşlarımızı 2019 yılında yapacağız. Alan çalışmalarımız devam ediyor. Frigya Vadisi'nin Kapadokya gibi bir turizm merkezi olmasını hedefliyoruz. Yaptığımız projeler, sportif aktiviteler ve sıcak hava balonu uçuşları bizi bu hedefimize ulaştıracak."

Deneme uçuşları 2015 yılında yapıldı

İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk da önümüzdeki yıl başlayacak sıcak hava balonu uçuşları için yatırımcıları ilçeye davet etti.

Deneme uçuşlarının 2015 yılında yapıldığını, o günden beri meteorolojik verilerin takip edildiğini anlatan Çabuk, şunları konuştu:

"İnşallah en kısa zamanda ilçemizde sıcak hava balonu turları başlayacak. Vadi artık havadan da izlenecek. Son zamanlarda bölgemize yurt dışından çok sayıda turist gelmeye başladı. Özellikle Uzakdoğu'dan gelenler çoğaldı. Bu insanların ekonomik gelirleri çok yüksek. Buraya gelen turistler sıcak hava balonu uçuşlarından faydalanacak. Yapılacak yatırımların bölge turizmine 100 bin civarında ilave turist çekeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA