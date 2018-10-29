Garip ve Haydut isimli köpekler deniz polisinin maskotu oldu

Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli personel, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde yaklaşık 2 yıl önce yavru iken araç çarpması sonucu yaralanarak şubeye sığınan "Haydut" ile 3 ay kadar önce aynı mevkide refüjde yaralı halde bulunan "Garip"e sahip çıktı.

Amirlikte bulunan polislerin can dostu oluyorlar

Samsun, Amasya ve Çorum'daki boğulma olaylarına müdahale, suç aletleri ve denize düşen araçların çıkarılması gibi görevleri yürüten 7 "kurbağa adam"ın görev aldığı Su Altı Grup Amirliğinin bahçesinde kulübe yapan personel, köpeklere burada bakmaya başladı.

İyileşen köpekler, görev yapmadıkları dönemde amirlikte bulunan polislerin can dostu oluyor.

Köpekler, eğitim için dalış yaptıkları zaman da deniz kenarında dolaşarak polislerin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Saniye Şahin Özen, işlerinde önceliklerinin insanlara canlı ulaşıp kurtarabilmek olduğunu ama her zaman bunun gerçekleşmediğini söyledi.

İşleri gereği yaşamın önemini çok iyi bildiklerini vurgulayan Özen, içlerinde sadece insan değil, hayvan sevgisini de barındırdıklarını, bundan dolayı personeli ile gurur duyduğunu belirtti.

"Bir canlının hayatını kurtarmak tarifsiz bir duygu"

Su Altı Grup Amirliğinde "kurbağa adam" branşında görevli polis memuru Osman Aşık da Garip'i bir sabah mesaiye giderken can çekişir halde bulduğunu, köpeği önce şubeye, ardından veterinere götürüp tedavisini yaptırdıklarını anlattı.

Haydut'un ise yaklaşık 2 yıl önce yaralı halde şubeye gelerek klima motorunun altına sığındığını belirten Osman Aşık, köpeklerin yaptıkları kulübede yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi.

Stresli ve yoğun işleri olduğuna işaret eden Aşık şunları anlattı:

"Stresimizi atacağımız imkanlar kısıtlı olduğundan köpeklerle geçirdiğimiz saatlerde üstümüzdeki negatif elektriği atabiliyoruz. Karşılıklı sevgiyle bu saatler keyifli anlara dönüşebiliyor. Bir köpeğin, bir canlının hayatını kurtarmak tarifsiz bir duygu. Son dönemlerde ülkemizde canlılarla ilgili yaşanan olumsuzluklar bizi derinden üzüyordu. Kendi adımıza, emniyet olarak bir şeyler yapabildiysek, bu bize ayrıca farklı bir haz, mutluluk veriyor."

Kaynak: AA