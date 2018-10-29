Erzurum'da ormanlık alanlar yenileniyor

Erzurum Şenkaya kırsalında, orman sahalarında gençleştirme ve üretim çalışmaları başladı.

Bu kapsamda orman işçileri, 59 bin 500 metreküp damga işlemi yaptı.

2012 - 2015 yılları arasında terör nedeniyle girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara girildi.

Yaşlı, hasta ve sık ağaçlar tespit edildi. Bu ağaçlar, ormanlık alanların gençleştirilmesi için kesildi.

Orman İşletme Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar, ormanlık alanların verimini artırıyor. Kesim işlemlerinin yanı sıra budama çalışmaları da yapılıyor.

Kesilen ağaçlar kereste, maden direği ve kağıtlık olarak sınıflandırılıp satışa sunuluyor. 2018 yılında yapılan satışlardan 2 milyon lira kar edildi.

Boşaltılan alanlar, fidan dikimiyle tekrar ağaçlandırılacak.

Bahattin Şenkaya / TRT Haber