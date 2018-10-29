1 saat kitap okuyana ücretsiz çay, kahve ve bisiklet turu

Yozgat Sorgun'a bağlı Bahadın Belde Belediyesi, örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Beldedeki halk kütüphanesine gidenler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de güzel vakit geçiriyor.

Kütüphanede kitap okuyanlara çay ve kahve ikram ediliyor. Bu hizmetten yararlanmanın şartı ise, en az 1 saat kitap okumak.

Kütüphenedeki hizmet, sadece yetişkinlerle sınırlı değil.

Çocuklar da 1 saat kitap okuduğunda, kütüphanenin önündeki bisikletleri gün boyu kullanma hakkı kazanıyor.

Uygulama ile büyük küçük herkese okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber, İHA