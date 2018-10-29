  • 29 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.556
    EURO 6.322
  • BIST 90541.53
    ALTIN 219.662
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 1 saat kitap okuyana ücretsiz çay, kahve ve bisiklet turu

1 saat kitap okuyana ücretsiz çay, kahve ve bisiklet turu

Yozgat Sorgun Bahadın Beldesi'ndeki halk kütüphanesinde 1 saat kitap okuyanlara ücretsiz çay ve kahve ikram ediliyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
1 saat kitap okuyana ücretsiz çay, kahve ve bisiklet turu

Yozgat Sorgun'a bağlı Bahadın Belde Belediyesi, örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Beldedeki halk kütüphanesine gidenler, hem okuma alışkanlığı kazanıyor hem de güzel vakit geçiriyor. 

Kütüphanede kitap okuyanlara çay ve kahve ikram ediliyor. Bu hizmetten yararlanmanın şartı ise, en az 1 saat kitap okumak.

Kütüphenedeki hizmet, sadece yetişkinlerle sınırlı değil.

Çocuklar da 1 saat kitap okuduğunda, kütüphanenin önündeki bisikletleri gün boyu kullanma hakkı kazanıyor. 

Uygulama ile büyük küçük herkese okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: yozgat, ücretsiz çay, Sorgun, Kitap, kahve, bisiklet turu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER