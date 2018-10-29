Sonbaharda tabloları aratmayan manzarasıyla "Arapgir"

Malatya'ya 110 kilometre uzaklıktaki Arapgir, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor.

Engebeli ve dağlık bir bölgeye sahip olan bin 250 rakımlı ilçe tarihi köprüleri, kanyonları, üzüm bağları ve mor reyhan tarlalarıyla sonbaharda da ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu özellikleriyle öne çıkan ilçe, kış mevsimi öncesi misafirlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da bölgeye çeken ilçe, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla adeta doğal stüdyo imkanı sağlıyor.

Kayaarası Kanyonu

Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarasıyla yıl içerisinde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Kayaarası Kanyonu, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andırıyor. Kanyon, yılın bu zamanında renk cümbüşüne dönen tabiatıyla, ziyaretçilerine eşsiz bir sonbahar manzarası sunuyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçelerinin Yukarı Fırat Havzası'nın merkezi konumunda bulunduğunu ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Tarihi çok eskilere dayanan Arapgir'de tarih, kültür ve doğa mirasına yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Cömertoğlu, içerisinde bulundukları havzanın Türkiye ve dünyada örneğine çok az rastlandığını belirtti.

Doğal güzelliklerinin tanıtılması için yoğun çaba sarf ediliyor

Cömertoğlu, ilçenin terk edilen değil tercih edilen ve özlenilen bir yer olduğunu vurgulayarak, ilçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması için yoğun çaba sarf ettiklerinden bahsetti.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Arapgir Belediyesi tarafından "Uluslararası Malatya Foto Kampı'na" son yıllarda ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Cömertoğlu, şöyle konuştu:

"Fotokamp etkinliğimizde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Bu etkinlik çok sayıda doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçısının ilgi duyduğu ve Türkiye'nin en çok ilgi duyulan kampı oldu. Önümüzdeki yıl da bu etkinliği tekrarlayacağız. Etkinliğe gelenlerin ilçeyle irtibatı ve ilgisi devam ediyor."

"Doğanın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor"

Cömertoğlu, ilçede endemik bitki yapısının da zengin olduğunu anlatarak, "İlçede karasal iklime ait ekolojik ve endemik çeşitlilik araştırmalarımız sürüyor. Sarıçiçek bölgesinde 750'nin üzerinde Kayaarası Kanyonu ve Kozluk Bölgesi'nde ise 441 endemik bitki çeşitliliği tespit ettik. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Arapgir'in sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Cömertoğlu, şunları söyledi:

"Aslında ilçemiz tam bir ağırlama merkezi. Bu yıl 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlama fırsatı bulduk. Bu sayı her geçen yıl artıyor. Arapgir, doğanın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor. 7 rengin ana kuşak olarak bilindiği renklerden fazlasını doğal olarak koruyor. İlçemizde ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkan görüntüler görülmeye değer."

Kaynak: AA