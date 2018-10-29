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Belgesel sinema yönetmeni Kemal Öner hayatını kaybetti

TRT'ye çeşitli haber programları yapan ve birçok televizyon dizisine, sinema filmine ve belgesele imza atan belgesel sinema yönetmeni Kemal Öner, 62 yaşında hayatını kaybetti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:14





