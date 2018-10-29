Belgesel sinema yönetmeni Kemal Öner hayatını kaybetti

Belgesel Sinemacılar Birliğinin açıklamasına göre, sabah saatlerinde vefat eden Kemal Öner'in cenazesi, 30 Ekim'de öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan memleketi Eskişehir'e uğurlanacak.
Öner, 31 Ekim'de, Eskişehir Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazından sonra toprağa verilecek.
Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Öner, TRT'ye çeşitli haber programları ve özel televizyonlara diziler yaptı.
Kemal Öner, 1992'de kurulan Akademi Prodüksiyon'da birçok televizyon dizisine, sinema filmine ve belgesele imza attı.
Kemal Öner, Aral Gölü'ndeki su kaybına dikkat çekmek amacıyla "Çölün Mavi Gözü: Aral" belgeseliyle ulusal ve uluslararası alanda ilgi görmüş, bu filmiyle 2000'de Altın Portakal Ödülü'nü kazanmıştı.
Kaynak: AA