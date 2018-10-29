Cumhuriyet'in 95. yılı için bin 670 metrede Türk bayrağı açtılar

Cumhuriyetin 95. yılı sebebiyle Eskişehir Bisiklet Topluluğu Dağ Bisikleti Takımı tarafından Türkmen Dağı’na dağ bisikletleriyle tırmanış etkinliği düzenlendi.

Sporcular karlı ve zorlu tırmanışı dağ bisikletleriyle soğuk havaya ve olumsuz koşullara rağmen tamamladı.

Türkmen Dağı eteklerine tırmanan takım üyeleri, zirvede Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Kütahya sınırlarından tekrar Eskişehir sınırlarına bisiklet süren sporcular, 100 kilometrelik bir cumhuriyet yolculuğu yaptı.

Sporcular dönüş yolunda ise, Kurtuluş Savaşı’nda ve Yemen Cephesi’nde can veren şehitleri dağlık bir alanda yer alan Belce Şehitliği’nde andı.

Kaynak: İHA