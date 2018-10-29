  • 29 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.535
    EURO 6.318
  • BIST 90541.53
    ALTIN 218.731
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhuriyet'in 95. yılı için bin 670 metrede Türk bayrağı açtılar

Cumhuriyet'in 95. yılı için bin 670 metrede Türk bayrağı açtılar

Eskişehir Bisiklet Topluluğu Dağ Bisikleti Takımı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkmen Dağı'nın bin 670 metre yüksekliğinde Türk bayrağı açarak kutladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhuriyetin 95. yılı için bin 670 metrede Türk bayrağı açtılar

Cumhuriyetin 95. yılı sebebiyle Eskişehir Bisiklet Topluluğu Dağ Bisikleti Takımı tarafından Türkmen Dağı’na dağ bisikletleriyle tırmanış etkinliği düzenlendi.

Sporcular karlı ve zorlu tırmanışı dağ bisikletleriyle soğuk havaya ve olumsuz koşullara rağmen tamamladı.

Türkmen Dağı eteklerine tırmanan takım üyeleri, zirvede Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Kütahya sınırlarından tekrar Eskişehir sınırlarına bisiklet süren sporcular, 100 kilometrelik bir cumhuriyet yolculuğu yaptı.

Sporcular dönüş yolunda ise, Kurtuluş Savaşı’nda ve Yemen Cephesi’nde can veren şehitleri dağlık bir alanda yer alan Belce Şehitliği’nde andı.

Kaynak: İHA

Etiketler: türkmen dağı, Cumhuriyet, bisiklet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER